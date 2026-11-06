В России в 2027 году страховые пенсии повысят 37,5 миллионам граждан. Масштаб предстоящей индексации подтвердил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков в интервью РИА «Новости».

«Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году», — сообщил глава ведомства.

Повышение затронет получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и случаю потери кормильца. При этом всего в следующем году, согласно прогнозу Соцфонда, пенсионные выплаты будут получать около 43 миллионов россиян.

Страховые пенсии планируют проиндексировать в два этапа. Первое повышение намечено на 1 февраля — предварительно на 6,8% с учётом ожидаемой инфляции. Второе запланировано на 1 апреля, когда выплаты дополнительно увеличат на 3,3%. Соответствующие параметры заложены в проект бюджета Социального фонда на 2027 год, который Госдума приняла в первом чтении.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе Минфина по среднему размеру страховой пенсии по старости. По оценке министра финансов Антона Силуанова, к концу 2027 года она должна достичь 29 904 рублей. Для неработающих пенсионеров расчётный показатель немного выше: Соцфонд ожидает, что средняя выплата по старости этой категории получателей составит около 30,2 тысячи рублей. Конкретная прибавка каждому пенсионеру будет зависеть от размера назначенной ему выплаты.