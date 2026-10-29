Силуанов: Средняя пенсия по старости достигнет 29,9 тысячи рублей в 2027 году

Средняя страховая пенсия по старости в России к концу 2027 года должна составить 29 904 рубля. Для этого выплаты увеличат в два этапа — в феврале и апреле. Такой прогноз озвучил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

«Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — сообщил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что социальные обязательства остаются одним из приоритетов государства. Необходимые средства на повышение пенсий и других выплат уже предусмотрены в проекте трёхлетнего федерального бюджета.