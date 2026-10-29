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Опубликовано 29 октября, 20:03

Силуанов: Средняя пенсия по старости достигнет 29,9 тысячи рублей в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средняя страховая пенсия по старости в России к концу 2027 года должна составить 29 904 рубля. Для этого выплаты увеличат в два этапа — в феврале и апреле. Такой прогноз озвучил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

«Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — сообщил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что социальные обязательства остаются одним из приоритетов государства. Необходимые средства на повышение пенсий и других выплат уже предусмотрены в проекте трёхлетнего федерального бюджета.

Два повышения и почти 30 тысяч: Силуанов раскрыл, что будет с пенсиями в 2027 году
Два повышения и почти 30 тысяч: Силуанов раскрыл, что будет с пенсиями в 2027 году

Ранее Антон Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2027 году. По словам главы Минфина, она будет двойной и затронет как работающих, так и неработающих получателей.

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Матвей Константинов
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