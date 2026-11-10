Две пенсионные выплаты в декабре получат россияне, которым деньги обычно зачисляют на банковский счёт с 1-го по 10-е число, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, одна выплата будет за декабрь, а вторую досрочно перечислят за январь.

«Подавать заявление не нужно — перевод произойдёт автоматически. Январскую пенсию рассчитают по размеру января», — отметил собеседник RT.

Кроме того, в ноябре и декабре Соцфонд пересчитает пенсии при возникновении индивидуальных оснований: достижении 80 лет, установлении первой группы инвалидности или прекращении работы. Получателям страховой пенсии по старости, отметившим 80-летие в октябре, повышенную сумму перечислят в ноябре, а ноябрьским юбилярам — в декабре.

После 80-летия фиксированная выплата увеличивается с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается надбавка на уход — 1413,86 рубля, поэтому при общеустановленном размере фиксированной выплаты ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля.

Страховые пенсии проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учётом фактической инфляции за 2026-й, и повышение отразится в февральском перечислении. Социальные пенсии увеличат с 1 апреля, заключил парламентарий.

Ранее россиянам объяснили, что способ получения пенсии на почте по QR-коду будет добровольным. Инициатива Минтруда предполагает использование цифрового удостоверения в MAX вместо бумажного паспорта, однако привычные способы получения денег сохранятся.