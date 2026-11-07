Россиянам не придётся отказываться от привычного способа получения пенсии даже после введения цифровой идентификации. Предложенный Минтрудом QR-код в мессенджере MAX станет дополнительной возможностью, а не обязательной заменой паспорта. При этом нововведение может заметно ускорить обслуживание пожилых граждан в почтовых отделениях. Об этом РИА «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, самое важное в обсуждаемой инициативе — сохранение выбора за самими пенсионерами. Получать деньги по-прежнему можно будет на банковский счёт, наличными в отделениях «Почты России» или с доставкой почтальоном на дом.

«Важно подчеркнуть, что появление такого способа расширит перечень имеющихся у граждан возможностей для идентификации личности при получении пенсионных выплат наличными», — пояснил Балынин.

Новый механизм пригодится прежде всего тем, кто привык забирать пенсию на почте. Например, если человек забыл дома паспорт, ему больше не придётся возвращаться за документом. Вместо этого достаточно будет предъявить сотруднику отделения QR-код цифрового удостоверения в MAX.

Экономист считает, что подобный подход соответствует современному уровню развития цифровых технологий и способен сократить время обслуживания посетителей. При этом возможность предъявить бумажный паспорт сохранится. Пенсионерам, которые не пользуются смартфонами, менять привычный порядок получения денег не потребуется.

Однако важный нюанс заключается в том, что новая система пока не заработала. Минтруд представил соответствующий проект постановления правительства ещё 30 сентября 2026 года. Документ предусматривает возможность подтверждать личность цифровым удостоверением MAX при выдаче пенсии в почтовом отделении или доставке на дом. Общественное обсуждение проекта завершилось 15 октября, после чего инициатива должна пройти дальнейшие процедуры согласования. Для её практического применения потребуется также внести изменения в правила выплаты пенсий.

Кроме того, речь идёт не об обычной картинке с QR-кодом на экране телефона, а о цифровом удостоверении личности. Такой механизм предполагает проверку данных гражданина через государственные информационные системы. Поэтому воспользоваться новым способом можно будет после оформления соответствующего цифрового удостоверения и запуска процедуры его проверки при выдаче денег.

При этом россияне уже знакомы с электронными пенсионными документами. Как рассказывал Life.ru 22 октября, Социальный фонд сообщил о растущем интересе к цифровым пенсионным удостоверениям. Такой документ позволяет подтверждать статус пенсионера без бумажного свидетельства и пользоваться положенными льготами. В электронном удостоверении содержатся сведения о владельце, включая его имя, СНИЛС, вид назначенной пенсии и срок её действия. Получить документ можно через «Госуслуги», а предъявлять — в том числе через MAX. Цифровой формат уже используют для получения скидок в магазинах, аптеках и учреждениях культуры. Однако подтверждение пенсионного статуса и удостоверение личности при выдаче наличных — разные процедуры, поэтому для второго варианта и потребовались отдельные изменения законодательства.