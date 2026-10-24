«Макс» может заменить паспорт при получении пенсии на «Почте России»

Российские пенсионеры, возможно, уже скоро смогут получать выплаты без бумажного паспорта — достаточно будет показать QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «Макс». С такой инициативой выступил Минтруд, предложив использовать электронный документ в отделениях «Почты России» наравне с основным документом. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

«Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере «Макс» в отделениях Почты России при получении пенсии», — цитирует Карпова агентство.

Примечательно, что цифровое удостоверение в мессенджере уже сейчас работает как полноценный инструмент подтверждения льгот: эксперт напомнил, что электронный документ позволяет получать скидки в магазинах или льготный вход в музей без предъявления бумажного паспорта. Таким образом, «Макс» постепенно превращается из простого мессенджера в универсальный сервис для повседневных задач.

«Электронный документ в мессенджере уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, например, скидки в магазинах или льготный вход в музей, без бумажного паспорта», — подчеркнул Карпов.

Ранее Life.ru писал, что «Макс» продолжает обрастать защитными функциями: мессенджер запустил автоматические предупреждения при переходе по подозрительным ссылкам — проверка срабатывает в реальном времени, а при угрозе пользователь видит всплывающее уведомление ещё до открытия опасной страницы. Для тех, с кем уже пытались связаться мошенники, автоматически включается «Безопасный режим» на 24 часа — вручную его активировать не нужно. Это продолжение развития антифрод-системы MAX: летом 2025 года разработчики начали внедрять технологии для выявления подозрительных звонков и транзакций, а позже появились кнопка жалобы на подозрительную активность и отдельный безопасный режим.