Мессенджер «Макс» начал предупреждать пользователей об опасных ссылках

Мессенджер MAX запустил автоматические предупреждения при переходе по подозрительным ссылкам. Если система обнаружит угрозу, пользователь увидит всплывающее уведомление ещё до открытия потенциально опасной страницы.

Проверка срабатывает при каждом клике по ссылке и проходит в реальном времени. В пресс-службе MAX объяснили, что новая функция стала частью двойной системы защиты от мошенничества.

Дополнительный механизм предусмотрен для пользователей, с которыми уже пытались связаться злоумышленники. Для них мессенджер автоматически активирует «Безопасный режим» на 24 часа — включать его вручную не потребуется.

Нынешнее обновление продолжает развитие антифрод-системы MAX. Ещё летом 2025 года разработчики начали внедрять технологии для выявления подозрительных звонков и транзакций. Позднее в мессенджере появились кнопка жалобы на подозрительную активность и отдельный безопасный режим.

Также Life.ru ранее рассказывал о появлении в MAX двухфакторной аутентификации. Второй этап проверки аккаунта был введён для снижения риска мошеннического доступа к учётной записи.

Кроме того, в мае сервис начал помечать заблокированные аккаунты специальными плашками, чтобы пользователи сразу видели, что профиль или чат ограничен за нарушение правил платформы.