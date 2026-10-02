Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 90 миллионов пользователей, а число установок — 140 миллионов с учётом СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

В среднем пользователи ежедневно отправляют через MAX более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков.

За год в мессенджере появилось свыше 15 миллионов приватных и публичных каналов. Их суммарная аудитория достигла 570 миллионов подписчиков.

Число иностранных пользователей MAX превысило 11,5 миллиона. Больше всего регистраций за пределами России пришлось на Узбекистан, следом идут Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Цифровой ID оформили около 10 миллионов пользователей. С его помощью можно подтвердить возраст, статус и право на льготы, а также заселиться примерно в три тысячи российских гостиниц без предъявления бумажного паспорта. Технология работает и примерно в 100 тысячах магазинов.

MAX объединяет чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передачу файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы мини-приложения, чат-боты и другие пользовательские сервисы.

Ранее Life.ru писал, что ещё в первом квартале 2026 года пользователи MAX отправили более 90 миллиардов сообщений и совершили свыше 3 миллиардов звонков. Тогда среднесуточный охват сервиса с учётом стран СНГ превышал 80 миллионов человек.