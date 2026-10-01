Авторы каналов в MAX смогут получать донаты от подписчиков

Авторы публичных каналов в MAX получили возможность принимать донаты от подписчиков. Новый способ монетизации контента работает через чат-бот «VK Донат», сообщили в пресс-службе платформы.

Для подключения функции владельцу канала нужно запустить «VK Донат», добавить бота в подписчики и предоставить ему права администратора. После этого необходимо указать реквизиты для выплат и разместить в канале ссылку, по которой аудитория сможет отправлять деньги.

За один раз подписчик может перевести автору до 10 тысяч рублей. При этом количество донатов не ограничено, а общая сумма собранных средств отображается в интерфейсе мини-приложения.

Деньги автоматически перечисляются на банковскую карту владельца канала один раз в сутки. При необходимости автор сможет поменять реквизиты или полностью отключить приём поддержки через настройки.

Новая функция расширяет инструменты монетизации публичных каналов в MAX. Платформа объединяет мессенджер, голосовые звонки, платежи, электронные госуслуги и цифровой ID.

Всего несколько дней назад стало известно о развитии ещё одного способа заработка на платформе. В MAX начали тестировать рекламные инструменты, однако подробности их работы и сроки полноценного запуска в компании пока не раскрывали.