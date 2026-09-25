В «Максе» запустили тестирование рекламных инструментов

В российском мессенджере «Макс» начали испытывать рекламные инструменты. Информацию о запуске тестирования подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе платформы.

Пока речь идёт о предварительном этапе. Разработчики изучают возможности размещения рекламы, однако подробности работы новых инструментов ещё не раскрывают.

«Платформа начала тестировать рекламные инструменты», — сообщили представители сервиса.

Когда рекламные возможности станут доступны в полноценном формате, пока неизвестно. Детали и сроки масштабного запуска в компании пообещали объявить позднее.