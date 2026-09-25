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Опубликовано 25 сентября, 14:06

В «Максе» запустили тестирование рекламных инструментов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

В российском мессенджере «Макс» начали испытывать рекламные инструменты. Информацию о запуске тестирования подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе платформы.

Пока речь идёт о предварительном этапе. Разработчики изучают возможности размещения рекламы, однако подробности работы новых инструментов ещё не раскрывают.

«Платформа начала тестировать рекламные инструменты», — сообщили представители сервиса.

Когда рекламные возможности станут доступны в полноценном формате, пока неизвестно. Детали и сроки масштабного запуска в компании пообещали объявить позднее.

Найти деньги на проект стало проще: В MAX появился «Портал грантов»
Найти деньги на проект стало проще: В MAX появился «Портал грантов»

Ранее Life.ru сообщал о резком росте числа рекламодателей в «Максе». За первые пять месяцев 2026 года их количество увеличилось в 7,5 раза, а расходы на продвижение выросли в 37 раз. Кроме того, по данным исследования MaxStat, число рекламных размещений в мессенджере с декабря по апрель увеличилось в 13,5 раза.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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