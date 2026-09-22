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Опубликовано 22 сентября, 14:22

Найти деньги на проект стало проще: В MAX появился «Портал грантов»

VK запустила в MAX сервис для поиска грантов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В мессенджере MAX появился сервис для поиска актуальных грантов и мер поддержки. Об этом сообщила компания VK.

Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию о доступных программах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие варианты по различным направлениям. Сервис рассчитан на тех, кто ищет финансирование для образовательных, научных, культурных, спортивных и благотворительных инициатив.

При поиске можно указать параметры, включая категорию, аудиторию, регион, размер поддержки и сроки подачи заявки. После этого пользователь получает список подходящих грантов и может перейти к условиям конкретной программы. В компании отметили, что позднее в сервис планируют добавить функции искусственного интеллекта для поиска и помощи при подготовке заявок.

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Ранее Life.ru рассказывал, что MAX откроет API для сторонних разработчиков и позволит создавать альтернативные клиентские приложения. Участники программы смогут получить доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и инструментам для работы с инфраструктурой платформы. К разработчикам будут предъявляться требования по безопасности и защите данных.

Больше новостей о приложениях, цифровых сервисах и технологиях — в разделе «Приложения» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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