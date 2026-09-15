Если у мужа кривые руки: Новое ИИ-приложение вместо фотографа поможет эффектно встать в кадре
Бывшие сотрудники TikTok создали ИИ-приложение для обучения позированию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывшие сотрудники TikTok Мелоди Чу и Цзин Лю создали приложение Superpose, которое с помощью искусственного интеллекта подбирает пользователям позы для фотографий. Новинка доступна на устройствах с iOS, сообщает TechCrunch.
Сначала нужно сделать селфи либо сфотографировать другого человека. Нейросеть анализирует снимок и предлагает четыре варианта положения тела. Понравившийся референс можно сохранить. Специальный режим также помогает расположиться в кадре в соответствии с выбранным образцом.
Идея возникла у Мелоди Чу из-за неудачных снимков, которые делал её муж. Разработчица решила исправить семейную проблему с помощью компьютерного зрения и генеративного ИИ. Superpose запустили в июле. Сервис уже скачали более 22 тысяч раз, а пользователи создали свыше 190 тысяч вариантов поз.
Каждый день приложение позволяет бесплатно сделать пять генераций. Дополнительные попытки продаются пакетами: пять стоят $2,99, а 20 — $9,99. Создатели признают, что некоторые рекомендации пока выглядят неестественно. Команда работает над качеством генерации, персонализацией и подсказками непосредственно во время съёмки.
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