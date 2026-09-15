iPhone после обновления стал чудить: Пропадают приложения, а Siri «забывает» русский

Владельцы iPhone в России пожаловались на сбои после выхода iOS 27: у части пользователей возникают проблемы с установкой системы, исчезают приложения и некорректно работают отдельные функции. Об этом сообщает SHOT.

Некоторые неполадки, по данным канала, начинаются ещё на этапе обновления. Вместо перехода на iOS 27 смартфон может предлагать версию 26.7, после чего установка завершается ошибкой. Отдельные пользователи утверждают, что после неудачной попытки устройство перестаёт нормально работать.

После успешного обновления часть владельцев iPhone столкнулась с исчезновением российских приложений, которые затем не получается скачать повторно. У других программы запускаются, но отдельные функции — например, отправка фотографий или удаление сообщений — работают со сбоями. При этом некоторые пользователи никаких проблем не заметили.

Жалобы затронули и возможности Apple Intelligence. Обработка фотографий у некоторых владельцев смартфонов заканчивается ошибкой. Пользователи также заметили, что Siri, которая в тестовой версии могла отвечать им на русском, теперь сообщает, что не понимает запрос. При этом новая Siri AI официально вышла с поддержкой английского языка на старте.

Кроме того, владельцы iPhone сообщают о странностях с отображением заряда аккумулятора: система может предупредить об уровне ниже 20%, хотя индикатор показывает больше. Ещё один необычный сбой связан с Apple Pay — интерфейс предлагает добавить карту «Мир», однако завершить привязку не удаётся.

Apple публично не подтверждала массовый характер перечисленных проблем. iOS 27 вышла 14 сентября, одновременно компания выпустила iOS 26.7 для устройств, остающихся на предыдущей ветке системы.

Ранее Life.ru рассказывал о новой Siri AI и других новинках Apple. Обновлённый помощник получил возможность работать с содержимым экрана и учитывать контекст пользователя.