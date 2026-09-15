ИИ вычислят по следам: Эксперт объяснил, что изменится для студентов с «Антиплагиатом 2.0»

«Антиплагиат 2.0» меняет сам принцип проверки студенческих работ: вместо одного готового файла преподаватель сможет оценивать историю его создания. Система фиксирует правки, вставки, черновики и обращения к нейросетям, рассказал Life.ru основатель проекта Rusyaev.ai, эксперт по искусственному интеллекту Илья Русяев.

Антиплагиат 2.0» смещает предмет проверки с готового файла на историю его создания. Система фиксирует вставки и копирование, общее время и количество этапов работы, черновые версии, источники вставленных фрагментов и обращения к нейросетям, после чего собирает отчёт, доступный обеим сторонам. Илья Русяев Основатель проекта Rusyaev.ai, эксперт по ИИ

По его словам, если студент сначала сгенерировал раздел с помощью ИИ, а затем самостоятельно переработал его, в отчёте будут видны оба этапа. Это позволяет обсуждать не только итоговый процент «нейротекста», но и реальный вклад автора.

Русяев отметил, что обычные детекторы машинного текста способны ошибаться из-за особенностей научного стиля, переводных фрагментов или многократно отредактированных глав. Поэтому один показатель использования ИИ, по его мнению, не должен автоматически становиться основанием для обвинений.

«Процент ИИ-текста годится как повод для разговора, доказательством он не является. История правок даёт основания для предметного обсуждения с научным руководителем», — объяснил эксперт.

При этом использование нейросетей само по себе система не запрещает. Русяев напомнил о четырёх принципах: студент должен декларировать обращение к ИИ, отвечать за достоверность работы, соблюдать интеллектуальные права и не нарушать требования к защите персональных данных.

Отдельные требования вузов, например провести за работой в приложении минимум семь часов, не являются общим правилом «Антиплагиата 2.0», подчеркнул собеседник Life.ru. Такие нормативы университеты могут устанавливать самостоятельно. Разница в процентах оригинальности при разных проверках также может зависеть от базы сравнения и подключённых модулей, а окончательное решение по работе принимает комиссия.

Студентам Русяев советует вести работу в одном документе, не удалять черновики и честно указывать, для каких задач применялись нейросети — например, при поиске источников, переводе, подготовке таблиц или проверке расчётов.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах студентов на ошибочное определение дипломов как созданных нейросетями. В отдельных случаях учащимся приходилось многократно переписывать собственные работы из-за срабатывания ИИ-детекторов.