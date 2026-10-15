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Опубликовано 15 октября, 13:38

В «Максе» появились архив историй и автосохранение медиа в галерею

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В мессенджере «Макс» появились архив историй, автосохранение медиа в галерею и настройка размера текста. Также пользователям стали доступны подборки рекомендованных каналов. Об обновлении сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею, а авторы могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте», — рассказали в мессенджере.

Открыть архив можно двумя способами: удержать иконку профиля в разделе «Чаты» либо перейти в «Мои истории» в настройках приложения.

Автосохранение фотографий и других медиа включается и отключается в разделе «Хранение и загрузка медиа». Изменить размер текста можно в разделе «Оформление».

Подборка рекомендованных каналов появляется после подписки на новый канал. При её формировании учитываются интересы подписчиков, близость тематик, качество контента и частота взаимодействия с ним.

Мессенджер «Макс» начал предупреждать пользователей об опасных ссылках
Мессенджер «Макс» начал предупреждать пользователей об опасных ссылках

Ранее Life.ru сообщал о начале тестирования историй в «Максе». На первом этапе создавать публикации могли пользователи Android, а авторам были доступны реакции, ответы и статистика просмотров.

Больше новостей о приложениях и цифровых сервисах — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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