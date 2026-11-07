Средняя пенсия по старости в России достигла 27 322 рублей в месяц к 1 октября 2026 года. За год выплаты увеличились более чем на две тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, в октябре прошлого года средний размер пенсионного обеспечения составлял 25 198 рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 2 124 рубля, или примерно на 8,4%.

При этом размер выплат различается в зависимости от трудового статуса получателей. Неработающие пенсионеры в среднем получают 27 882 рубля ежемесячно, тогда как продолжающим трудовую деятельность гражданам начисляют около 25 253 рублей.

Страховую пенсию по старости назначают россиянам после достижения установленного законом возраста. Для получения выплат также необходимо иметь минимальный страховой стаж и достаточное количество пенсионных коэффициентов. Размер пенсии зависит от накопленных баллов и действующих параметров пенсионной системы.

Ранее сообщалось, что в 2027 году Социальный фонд России планирует увеличить страховые пенсии 37,5 миллионам граждан. Об этом рассказал председатель ведомства Сергей Чирков. Повышение коснётся получателей выплат по старости, инвалидности и потере кормильца. Всего в следующем году, по прогнозам фонда, пенсии будут получать около 43 миллионов россиян. Индексацию страховых выплат предполагают провести в два этапа. С 1 февраля пенсии предварительно увеличат на 6,8%, а с 1 апреля запланировано дополнительное повышение на 3,3%. Эти показатели предусмотрены проектом бюджета Социального фонда на 2027 год, который Госдума одобрила в первом чтении.