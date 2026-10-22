Пенсионное удостоверение теперь в телефоне: как получить QR-код и пользоваться льготами

Россияне всё активнее интересуются электронными пенсионными удостоверениями, позволяющими подтверждать право на льготы с помощью QR-кода. Новый формат избавляет от необходимости постоянно носить бумажные документы или пластиковые карты. Об этом сообщили в Социальном фонде России (СФР).

Цифровое свидетельство содержит ФИО владельца, фотографию, СНИЛС, вид пенсии и срок её назначения. При сканировании кода система подтверждает пенсионный статус, позволяя пользоваться предусмотренными скидками и мерами поддержки без предъявления привычного удостоверения.

Электронный документ пригодится при посещении аптек, магазинов, музеев и театров, а также для оформления льготного проезда. При этом конкретный перечень преимуществ зависит от категории получателя и региональных правил.

Получить QR-код можно через «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». Действующим пенсионерам он формируется автоматически, а гражданам, впервые оформляющим выплаты, становится доступен в течение десяти дней после назначения пенсии. Предъявлять удостоверение также разрешается через мессенджер Max, предварительно связав его с аккаунтом на «Госуслугах». Сам QR-код имеет ограниченный срок действия и нуждается в периодическом обновлении.

При этом менять старые документы необязательно. Бумажные справки, пенсионные книжки и пластиковые карточки сохраняют юридическую силу. Получить традиционное свидетельство по-прежнему можно через СФР или МФЦ.