Свыше 36 тысяч ежемесячно: Какие выплаты и льготы ещё могут получить пенсионеры в 2026 году

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В беседе с Life.ru депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) напомнил об основных мерах поддержки, которые предусмотрены для пенсионеров в России.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получают удвоенную фиксированную выплату — 19 169 руб. Дополнительно им положена надбавка по уходу в размере 1413 рублей. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Как именно октябрьский перерасчёт сочетается с военными пенсиями и региональными выплатами — в отдельном хабе Life.ru.

Пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, также положено повышение фиксированной выплаты. В 2026 году оно составляет 3194,90 рубля за одного иждивенца, 6389,80 рубля за двоих и 9584,70 рубля за троих. Для назначения выплаты в зависимости от ситуации могут потребоваться заявление и подтверждающие документы.

Для пожилых, имеющих не менее 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата повышается на 50%. Для тех, кто работал не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, предусмотрено повышение на 30%.

С 1 января 2026 года также изменились правила учёта периодов ухода за детьми. Из законодательства исключили прежнее ограничение в шесть лет. Теперь в страховой стаж включаются периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им полутора лет, а при рождении двух и более детей учитывается фактическая продолжительность ухода за каждым из них.

«Для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», установлена дополнительная ежемесячная выплата, размер которой более 36 тысяч рублей ежемесячно», — отметил депутат.

Также сняли условие, по которому надбавку за 30 лет работы в сельском хозяйстве назначали только на период проживания в сельской местности, отметил депутат.

Пенсионерам также предоставляются налоговые льготы. Они освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида, например квартиры, жилого дома или гаража. Кроме того, действует вычет по земельному налогу на шесть соток. В большинстве случаев льготы применяются автоматически на основании имеющихся у налоговой службы сведений.

Компенсации расходов на оплату ЖКУ и другие меры социальной поддержки устанавливаются на региональном уровне. Поэтому их размер и условия получения могут отличаться в зависимости от субъекта РФ.

«Поскольку многие льготы — проезд, скидки на ЖКУ, транспортный налог — устанавливаются на уровне субъектов РФ, их точный перечень и условия стоит проверять в местном органе соцзащиты или на портале «Госуслуги», — пояснил Панеш.

Льготы на проезд также зависят от региона. В одних субъектах действуют льготные проездные или бесплатный проезд на городском транспорте, в других предусмотрены денежные компенсации. Для обычных пенсионеров в некоторых регионах отдельных льгот на проезд может не быть.

Работающие пенсионеры имеют право на два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

С 1 октября 2026 года предусмотрено повышение военных пенсий примерно на 4%. Эта мера касается отдельной категории получателей и связана с повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств.

Большинство федеральных повышений фиксированной выплаты для соответствующих категорий устанавливается без заявления. При этом отдельные меры поддержки требуют обращения гражданина, в том числе некоторые региональные выплаты и доплаты. Уточнить информацию можно в клиентской службе Социального фонда, органах соцзащиты или на портале «Госуслуг».

Ранее Life.ru рассказывал, какие выплаты пенсионеры получат ко Дню пожилого человека 1 октября 2026 года. В материале собраны суммы региональных доплат, условия их получения и информация о том, предусмотрена ли единая федеральная выплата ко Дню пожилого человека.