В 2027 году круг претендентов на социальную пенсию по старости определят три условия: год рождения, гражданство и срок проживания в России. Для большинства россиян возрастной порог составит 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин, пишет ТАСС со ссылкой на Соцфонд.

Под эти критерии подпадают мужчины, родившиеся в 1957 году или раньше, и женщины 1962 года рождения и старше. Иностранцам и лицам без гражданства для получения выплаты потребуется не только достичь того же возраста, но и прожить в России не менее 15 лет на постоянной основе.

Иной возрастной порог установлен для представителей малочисленных народов Севера. Мужчины смогут претендовать на выплату с 55 лет, женщины — с 50. Однако одного достижения нужного возраста недостаточно: на момент назначения пенсии необходимо постоянно проживать в районах проживания этих народов.

Ранее Life.ru писал, что к 1 октября 2026 года средняя пенсия по старости в России выросла до 27 322 рублей в месяц. В октябре прошлого года средний размер пенсии составлял 25 198 рублей. Таким образом, за год показатель вырос на 2124 рубля или примерно на 8,4%. Размер выплат варьируется в зависимости от трудового статуса пенсионеров. Неработающие получают в среднем 27 882 рубля в месяц, а продолжающие работать — около 25 253 рублей.