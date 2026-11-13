Разница между средним размером назначенных пенсионных выплат в российских регионах по состоянию на 1 октября превышала 23 тысячи рублей. Самые высокие пенсии зафиксированы на Чукотке, а самые скромные — в Дагестане. Такие данные следуют из статистики Социального фонда России за октябрь 2026 года.

По состоянию на 1 октября средний размер назначенной пенсии на Чукотке достиг 42 237,73 рубля. Это максимальный показатель среди регионов страны. В Дагестане ситуация противоположная: там пенсионерам в среднем назначали 18 913,68 рубля.

Таким образом, разница между двумя регионами составила 23 324,05 рубля. Средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.