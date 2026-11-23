В РФ от 3 до 3,5 млн пенсионеров продолжают работать, потому что без зарплаты им не хватает денег на жизнь, считает глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, рост цен особенно ощутим для семей, которым приходится рассчитывать на этот заработок.

Есть и другая группа — люди, которые и после выхода на пенсию занимают высокооплачиваемые должности. По словам эксперта, это часто специалисты с высоким уровнем образования, занятые в науке. Прибавка к пенсии в несколько тысяч рублей мало влияет на их решение продолжать работу.

О необходимости повышать пенсии стоит судить прежде всего по положению тех, для кого уход с работы стал бы ударом по семейному бюджету, подчеркнул глава СПР в пресс-центре НСН.

Ранее в Минтруде сообщили, что в 2027 году страховые пенсии планируют повысить дважды. С 1 февраля выплаты пересчитают с учётом фактической инфляции, а с 1 апреля предусмотрена прибавка ещё на 3,3%.