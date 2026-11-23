В следующем году пенсионные выплаты станут частью жизни почти каждого третьего жителя России. Получателями пенсий разных видов в 2027 году станут около 43 миллионов человек. Такой прогноз озвучил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с РИА «Новости».

Глава ведомства уточнил, что речь идёт не только о пожилых гражданах, вышедших на заслуженный отдых. В статистику включены все категории получателей пенсионного обеспечения, независимо от основания назначения выплат.

«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», — сообщил Чирков.

В общую численность вошли получатели страховых пенсий по старости, выплат по инвалидности и потере кормильца, а также социальных пенсий. Учитываются граждане со всей территории страны, в том числе жители исторических регионов.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году страховые пенсии россиянам планируют повысить дважды. Первый перерасчёт предварительно намечен на февраль, второй — на апрель. Такой порядок должен позволить учитывать не только инфляцию, но и рост доходов Социального фонда.