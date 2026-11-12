В 2027 году страховые пенсии россиян будут пересматривать дважды с интервалом в два месяца. Согласно проекту бюджета Социального фонда России (СФР), выплаты планируют повысить сначала в феврале, а затем в апреле. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Первую прибавку пенсионеры должны получить с 1 февраля. Её размер составит 6,8%. При расчёте этого показателя учитывается, насколько выросли потребительские цены за предыдущий год.

Следующий перерасчёт намечен на 1 апреля. Страховые пенсии предполагается увеличить ещё на 3,3%.

Ранее Life.ru сообщал, что часть российских пенсионеров получит в декабре сразу две выплаты — за последний месяц 2026 года и за январь 2027-го. По словам депутата Алексея Говырина, досрочное перечисление связано с продолжительными новогодними праздниками и затронет граждан, которым пенсия обычно поступает на банковский счёт в первой декаде месяца.