Некоторые российские пенсионеры получат в декабре сразу две выплаты — за последний месяц 2026 года и за январь 2027-го. Досрочное перечисление коснётся граждан, которым пенсия обычно поступает на банковский счёт с 1-го по 10-е число месяца. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Причина переноса — продолжительные новогодние каникулы. С 31 декабря по 10 января многие учреждения не будут работать в обычном режиме, поэтому часть январских пенсий перечислят ещё до наступления праздников.

По словам депутата, досрочные выплаты предусмотрены как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Перенос может затронуть страховые, социальные и накопительные пенсии, если они включены в праздничный банковский график. При этом речь идёт не о дополнительной пенсии, а о досрочном получении денег за январь. Подавать заявление для переноса не потребуется — перечисления проведут автоматически.

Точные даты поступления средств пока не определены. Говырин пояснил ТАСС, что последний рабочий день 2026 года приходится на 30 декабря, а конкретный срок выплаты можно будет уточнить в банке или региональном графике Социального фонда.

Пенсионерам, которые обычно получают деньги после 10 января, необходимо ориентироваться на отдельные графики доставки. Для получателей выплат через почтовые отделения также предусмотрен собственный порядок работы в праздничные дни. Депутат напомнил, что индексация страховых пенсий начнётся с 1 февраля 2027 года, а социальных — с 1 апреля. Поэтому досрочно перечисленная январская пенсия не будет включать февральское повышение.