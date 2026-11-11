Размер пенсионных выплат в России заметно отличается в зависимости от региона проживания: в одних субъектах работающие пенсионеры получают в среднем почти 40 тысяч рублей, в других — менее 18 тысяч. В октябре 2026 года разница между максимальным и минимальным показателями достигла 22 114 рублей. Такие данные указаны в материалах Социального фонда России.

Самые высокие средние пенсии среди трудоустроенных пенсионеров зафиксировали на Чукотке. Там выплата составила 39 732 рубля в месяц.

На противоположном конце рейтинга оказался Дагестан. В этом регионе работающие пенсионеры получали в среднем 17 618 рублей. Таким образом, разрыв между двумя регионами оказался больше 22 тысяч рублей.

В целом по стране средняя пенсия работающих пенсионеров в октябре составила 24 045 рублей. У неработающих граждан этот показатель достиг 25 853 рублей. Если учитывать обе категории, средний размер пенсионного обеспечения составил 25 480 рублей.

Различия в пенсионных выплатах объясняются в том числе особенностями региональной экономики, уровнем заработков и продолжительностью трудового стажа жителей. На размер пенсии также влияют накопленные пенсионные коэффициенты и применяемые районные коэффициенты.