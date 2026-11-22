Средняя пенсия российских лётчиков-испытателей за пять лет выросла почти на 69 тысяч рублей. К октябрю 2026 года она достигла 176 658 рублей, следует из данных Социального фонда.

Для сравнения, в октябре 2021 года представители этой профессии получали в среднем 107 889 рублей. За прошедшие пять лет размер выплаты увеличился на 68 769 рублей.

При этом пенсии работающих и неработающих лётчиков-испытателей различаются, указывает РИА «Новости». Те, кто продолжает трудиться, в октябре 2026 года получали в среднем 173 100 рублей, а завершившие карьеру — 177 883 рубля.

Ранее Life.ru также писал о росте средней пенсии по России за пять лет. По статистике Соцфонда, в октябре 2021 года она составляла 15 850 рублей, а к октябрю 2026-го достигла 25 480 рублей. Прибавка составила 9630 рублей.