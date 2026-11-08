Ранее сообщалось, что Социальный фонд назвал возрастные условия назначения социальной пенсии по старости в 2027 году. Для большинства россиян право на такую выплату возникнет у мужчин с 70 лет и женщин с 65 лет. На неё смогут претендовать мужчины 1957 года рождения и старше, а также женщины, родившиеся в 1962 году или раньше. Иностранцам и лицам без гражданства потребуется дополнительно подтвердить не менее 15 лет постоянного проживания в России. Для представителей коренных малочисленных народов Севера действуют другие возрастные границы: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Однако для получения пенсии им необходимо постоянно жить в районах традиционного проживания своих народов.