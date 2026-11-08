Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России за пять лет
Средняя пенсия в России выросла на 9,6 тысячи рублей за пять лет
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Средний размер пенсии в России за пять лет увеличился более чем на 9,6 тысячи рублей и достиг 25 480 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Социального фонда России.
По данным ведомства, в октябре 2021 года среднее пенсионное обеспечение работающих и неработающих граждан составляло 15 850 рублей. К октябрю 2026 года показатель вырос до 25 480 рублей. Таким образом, разница за пять лет достигла 9630 рублей.
Статистика учитывает пенсионные выплаты обеим категориям граждан. При этом речь идёт о среднем размере обеспечения по стране, а фактические суммы зависят от вида пенсии и индивидуальных обстоятельств её получателя.
Ранее сообщалось, что Социальный фонд назвал возрастные условия назначения социальной пенсии по старости в 2027 году. Для большинства россиян право на такую выплату возникнет у мужчин с 70 лет и женщин с 65 лет. На неё смогут претендовать мужчины 1957 года рождения и старше, а также женщины, родившиеся в 1962 году или раньше. Иностранцам и лицам без гражданства потребуется дополнительно подтвердить не менее 15 лет постоянного проживания в России. Для представителей коренных малочисленных народов Севера действуют другие возрастные границы: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Однако для получения пенсии им необходимо постоянно жить в районах традиционного проживания своих народов.
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