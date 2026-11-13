Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили вышел из-под стражи в Абу-Даби после массовой драки с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова. Об освобождении грузинского спортсмена сообщила пресс-служба борцовской организации Real American Freestyle (RAF).

«Я рад сообщить, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку», — заявил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

Конфликт между спортсменами произошёл 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его сопровождающих в нападении во время интервью. После потасовки полиция задержала десять человек, включая участников драки и снимавших происходящее на видео.

В пятницу, 13 ноября, появилась информация о наказании для участников конфликта. По данным источника ТАСС, восемь человек получили по шесть месяцев ареста и крупные денежные штрафы. Собеседник агентства сообщил, что среди них оказался Усман Нурмагомедов.

Освобождение Двалишвили произошло накануне турнира RAF в Абу-Даби, запланированного на 14 ноября. Грузинский спортсмен должен провести борцовскую схватку против бразильца Марлона Мораеса. Ранее организаторы заявили, что Нурмагомедов не будет допущен к посещению соревнований.

Противостояние между бойцами имеет давнюю историю. В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, и защитил чемпионский пояс UFC. Сейчас титул в легчайшем весе принадлежит россиянину Петру Яну.

Ранее Life.ru рассказывал о версии Ислама Махачева относительно причины конфликта Нурмагомедова и Двалишвили. Чемпион UFC напомнил о произошедшей летом в Тбилиси стычке грузинского спортсмена с дагестанским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым. По мнению Махачева, именно тот эпизод положил начало противостоянию.