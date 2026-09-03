Экс-депутата Кировской области, который избил женщину, освободили в зале суда
Обложка © Telegram / BAZA
Бывшего зампреда Кировского заксобрания Владимира Гукасова приговорили к году принудительных работ за избиение женщины во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Бывшего зампреда Кировского заксобрания, избившего женщину во время дорожного конфликта, «по-пацански» встретили родственники из суда и не «по-пацански» послали журналистов куда подальше. Видео © Telegram / BAZA
Пострадавшая спустя год разбирательств была готова примириться с бывшим чиновником при условии, что тот признает вину и полностью возместит ущерб. Однако Гукасов вину не признал.
После оглашения приговора мужчину освободили в зале суда. Там его встретили родственники, которые аплодировали ему.
На вопросы журналистов о том, почему Гукасов не признал вину, ответил его брат. По данным Baza, он посоветовал представителям СМИ «засунуть свою балалайку» в одно место.
Напомним, Владислав Гукасов стал фигурантом дела после дорожного конфликта, во время которого избил 29-летнюю женщину на глазах у её дочери. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а сам Гукасов скрылся с места происшествия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.