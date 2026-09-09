Экс-футболист «Зенита» Виктор Файзулин стал миллиардером благодаря мороженому

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин после завершения карьеры занялся строительством и производством мороженого и заработал почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным Telegram-канала, сейчас Файзулин является совладельцем и учредителем группы компаний «Алгоритм», которая занимается строительными проектами в Ленинградской области. Бизнес он развивал вместе с экс-футболистом Олегом Самсоновым, тренером Юрием Красножаном и предпринимателем Кириллом Рудаковым.

Как утверждает Mash, за прошлый год выручка компании достигла 1,8 млрд рублей. Среди её проектов — коттеджные посёлки и жилые комплексы. В частности, сейчас группа участвует в строительстве ЖК «ГрадУм» в деревне Малое Верево, объём инвестиций в который оценивается в 31,5 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ в июне.

Ещё одно направление бизнеса Файзулина связано с его родным Приморским краем. Экс-футболист владеет 40% компании «Котята», которая производит мороженое и десерты во Владивостоке.

Компания также развивает собственные точки продаж, кафе и бары. По подсчётам телеграм-канала, совокупно бизнес-проекты принесли бывшему футболисту состояние почти в 2 млрд рублей.

Файзулин завершил профессиональную карьеру в 2018 году. В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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