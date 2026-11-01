Подразделения специального назначения ряда западных стран действуют на территории Украины. Иностранные военные также помогают Вооружённым силам Украины (ВСУ) получать разведданные и наводить ракеты на российские объекты. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в беседе с РИА «Новости».

«То, что спецназ многих стран действует на территории Украины ни для кого не секрет», — сообщил Бордюжа.

По словам бывшего генсека ОДКБ, западные военные специалисты участвуют в подготовке ракетных ударов по российским военным и гражданским объектам. Кроме того, они передают украинской стороне разведывательные сведения, которые ВСУ могут использовать при выборе целей.

Бордюжа утверждает, что западные государства не скрывают своего участия в конфликте. Он считает, что подобная деятельность повышает риск перехода противостояния в более масштабную фазу.

Экс-генсек ОДКБ также обвинил западные страны в намеренном усилении напряжённости. По его мнению, таким образом они стремятся глубже вовлечь Россию в вооружённый конфликт и заставить её расходовать дополнительные ресурсы на противодействие.

Ранее Великобритания начала подготовку военнослужащих к возможной отправке на Украину после завершения боевых действий. Министр обороны королевства Уэс Стритинг рассказал о планах провести в ноябре масштабные учения НАТО на территории Польши. По его словам, манёвры станут своеобразной репетицией будущей военной миссии на Украине. Британские военные вместе с союзниками должны отработать действия по развёртыванию сил, обеспечению безопасности и поддержке украинской армии. Лондон рассматривает подобную миссию как часть будущих гарантий безопасности Киеву. При этом речь идёт о возможном размещении иностранных военнослужащих после окончания конфликта, а не об уже принятом решении направить войска в зону боевых действий.