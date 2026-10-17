Министр обороны Британии раскрыл план «репетиции» перед отправкой войск НАТО на Украину
Глава МО Британии Стритинг: Учения НАТО подготовят военных к миссии на Украине
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В ноябре в Польше пройдут крупные учения с участием британских военных. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил эти планы во время визита в Вашингтон. Его слова приводит Independent. По утверждению министра, тысячи солдат будут готовиться к поддержке военной подготовки и послевоенного восстановления Украины.
«Убедиться в готовности сил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — высказался он о цели.
The Times связывает манёвры с отработкой возможного развёртывания европейского контингента на украинской территории после прекращения огня. По данным газеты, участники будут тренировать переброску личного состава и доставку снабжения, включая продовольствие и топливо. Издание сообщает, что в учениях примут участие не менее 1,5 тысячи военнослужащих Великобритании, Франции и Германии, а также польские силы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о развёртывании многонациональных сил после завершения конфликта. Документ подписали 6 января на встрече «коалиции желающих» в Париже Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский.