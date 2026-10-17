Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 11:19

Министр обороны Британии раскрыл план «репетиции» перед отправкой войск НАТО на Украину

Глава МО Британии Стритинг: Учения НАТО подготовят военных к миссии на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

В ноябре в Польше пройдут крупные учения с участием британских военных. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил эти планы во время визита в Вашингтон. Его слова приводит Independent. По утверждению министра, тысячи солдат будут готовиться к поддержке военной подготовки и послевоенного восстановления Украины.

«Убедиться в готовности сил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — высказался он о цели.

The Times связывает манёвры с отработкой возможного развёртывания европейского контингента на украинской территории после прекращения огня. По данным газеты, участники будут тренировать переброску личного состава и доставку снабжения, включая продовольствие и топливо. Издание сообщает, что в учениях примут участие не менее 1,5 тысячи военнослужащих Великобритании, Франции и Германии, а также польские силы.

Главком сил НАТО в Европе призвал Россию не беспокоиться за Калининград
Главком сил НАТО в Европе призвал Россию не беспокоиться за Калининград

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о развёртывании многонациональных сил после завершения конфликта. Документ подписали 6 января на встрече «коалиции желающих» в Париже Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar