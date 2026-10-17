«Коалиция желающих» отработает в Польше переброску 1,5 тысяч военных на Украину

Около 1,5 тысячи военнослужащих из стран «коалиции желающих» соберутся в Польше в ноябре для совместных учений. Участники отработают переброску войск и военных грузов на Украину на случай решения о размещении там иностранного контингента. Об этом сообщила британская газета The Times.

В манёврах примут участие военные Великобритании, Франции и Германии. Они проведут тренировку по перемещению личного состава и организации поставок необходимого оборудования.

«В следующем месяце сотни британских военнослужащих отправятся в Польшу для тренировки развёртывания на Украине. Военнослужащие из нескольких стран, включая Францию и Германию, будут имитировать движение войск и материально-технических грузов», — указано в публикации.

По информации издания, общее число участников манёвров составит примерно 1,5 тысячи человек. При этом речь идёт о подготовке к вероятному размещению военных на украинской территории, а не о начале самой операции.

Ранее Life.ru сообщал о планах провести очередную встречу «коалиции желающих» по Украине в Берлине до конца 2026 года. С такой инициативой выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Предполагается, что на саммит в немецкой столице приедут главы государств и правительств стран — участниц коалиции.