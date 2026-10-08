Встречу «коалиции желающих» могут провести в Берлине в декабре

Следующая встреча «коалиции желающих» по Украине может пройти в Берлине до конца 2026 года. Провести саммит в немецкой столице предложил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, речь идёт о встрече на уровне глав государств и правительств. Предварительно она может состояться в декабре, однако точная дата пока не определена.

Инициативу Мерц озвучил во время переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом в Берлине. Британская сторона предложение поддержала, утверждают собеседники DPA. Сам факт встречи двух политиков 8 октября подтверждает правительство Германии.

Предыдущий саммит «коалиции желающих» прошёл в июле в Париже. Тогда участники обсуждали дальнейшую военную поддержку Киева, усиление украинской ПВО и возможные гарантии безопасности после прекращения боевых действий.