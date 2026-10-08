Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 21:32

Встречу «коалиции желающих» могут провести в Берлине в декабре

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следующая встреча «коалиции желающих» по Украине может пройти в Берлине до конца 2026 года. Провести саммит в немецкой столице предложил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, речь идёт о встрече на уровне глав государств и правительств. Предварительно она может состояться в декабре, однако точная дата пока не определена.

Инициативу Мерц озвучил во время переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом в Берлине. Британская сторона предложение поддержала, утверждают собеседники DPA. Сам факт встречи двух политиков 8 октября подтверждает правительство Германии.

Предыдущий саммит «коалиции желающих» прошёл в июле в Париже. Тогда участники обсуждали дальнейшую военную поддержку Киева, усиление украинской ПВО и возможные гарантии безопасности после прекращения боевых действий.

«Лающая собака не кусает»: В Госдуме ответили на планы Запада по вводу войск на Украину
«Лающая собака не кусает»: В Госдуме ответили на планы Запада по вводу войск на Украину

В конце августа участники «коалиции желающих» подтвердили планы готовить многонациональные силы для возможного развёртывания на Украине. Предполагалось, что такой контингент может появиться только после прекращения боевых действий. В Кремле в ответ назвали размещение военных стран НАТО на территории Украины неприемлемым. Кроме того, на той же встрече представители объединения призвали Киев активизировать борьбу с коррупцией и продолжить реформы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar