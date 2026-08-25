«Лающая собака не кусает»: В Госдуме ответили на планы Запада по вводу войск на Украину

Планы так называемой «коалиции желающих» разместить войска на Украине после урегулирования конфликта противоречат одной из целей специальной военной операции — демилитаризации Киева. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» заявил, что для России такой сценарий неприемлем даже после завершения боевых действий.

Парламентарий напомнил, что в числе задач СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Размещение иностранных военных контингентов, по его словам, не подразумевает их присутствие на украинской территории.

«Лающая собака не кусает. Они могут только раззадоривать украинцев, посылать их в топку, но сами в конфликт не вступают», — иронично прокомментировал Колесник заявления западных политиков.

Напомним, что страны «коалиции желающих» продолжат готовить многонациональные силы для возможного развёртывания на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей объединения. Отправка контингента возможна только после установления «надёжного прекращения боевых действий». Западные силы должны стать частью гарантий безопасности, которые участники коалиции намерены закрепить политическими и юридическими обязательствами.