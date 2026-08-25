Кремль прокомментировал планы «коалиции желающих» отправить войска на Украину

Россия считает неприемлемым размещение военных контингентов стран НАТО на территории Украины, даже если это произойдёт после прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран НАТО на территории Украины», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что западные страны делают оговорку о возможной отправке военных только после прекращения боевых действий. Однако эта деталь, по его словам, позицию Москвы не меняет.

«Делается оговорка, но размещение контингента НАТО является для нас неприемлемым», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о планах «коалиции желающих» развернуть на Украине многонациональные силы. Согласно заявлению сопредседателей объединения, подготовка контингента продолжится, а его отправка рассматривается только после прекращения боевых действий. Западные страны намерены включить эти силы в более широкий пакет политических и юридических гарантий безопасности для Киева.