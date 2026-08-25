Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 09:44

Кремль прокомментировал планы «коалиции желающих» отправить войска на Украину

Песков назвал неприемлемым размещение войск НАТО на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия считает неприемлемым размещение военных контингентов стран НАТО на территории Украины, даже если это произойдёт после прекращения боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран НАТО на территории Украины», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что западные страны делают оговорку о возможной отправке военных только после прекращения боевых действий. Однако эта деталь, по его словам, позицию Москвы не меняет.

«Делается оговорка, но размещение контингента НАТО является для нас неприемлемым», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Не Макроном единым: В Лондоне испугались, что Ле Пен может развалить «коалицию желающих»
Не Макроном единым: В Лондоне испугались, что Ле Пен может развалить «коалицию желающих»

Напомним, ранее Life.ru сообщал о планах «коалиции желающих» развернуть на Украине многонациональные силы. Согласно заявлению сопредседателей объединения, подготовка контингента продолжится, а его отправка рассматривается только после прекращения боевых действий. Западные страны намерены включить эти силы в более широкий пакет политических и юридических гарантий безопасности для Киева.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar