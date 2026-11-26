Бывшего начальника УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Его признали виновным в превышении должностных полномочий во время работы на протезно-ортопедическом предприятии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Условный срок также получил второй фигурант уголовного дела — мастер участка предприятия Андрей Доможиров.

По данным следствия, в 2023–2024 годах Пронин организовал передачу персональных данных граждан, нуждавшихся в протезировании, коммерческой организации, среди учредителей которой был его родственник.

Доможиров склонял клиентов к изготовлению медицинских изделий в этой компании. За это коммерческая организация перечисляла Пронину 5% от полученной прибыли. В результате государственное предприятие недополучило более 3,9 млн рублей.

Пронин руководил полицией Нижнего Новгорода с 2013 по 2019 год. После ухода из правоохранительных органов он возглавил нижегородский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. О его задержании стало известно в ноябре 2024 года.

Ранее в рамках отдельного антикоррупционного иска прокуратура добилась обращения в доход государства имущества, связанного с бывшим полицейским: квартиры, двух машино-мест и автомобиля Toyota Land Cruiser общей стоимостью около 11 млн рублей.