21 мая, 06:36

Миллиард на инвалидах: МВД вскрыло большую схему хищения выплат с 55 участниками

Обложка © Life.ru

МВД пресекло деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в хищениях компенсаций за технические средства реабилитации. По данным ведомства, речь идёт о 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 уголовных делах и предполагаемом ущербе до 1 млрд рублей.

Операцию провели сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД по Челябинской области. Предварительно установлено, что в схему могли входить индивидуальные предприниматели и представители коммерческих структур.

По версии следствия, участники группы находили людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в незаконную схему. Затем оформлялись фиктивные документы о якобы самостоятельной покупке средств реабилитации, после чего бумаги направляли в подразделения Социального фонда России для получения компенсаций.

Деньги, как считают правоохранители, передавались организаторам и координаторам, а затем распределялись между участниками схемы. Установленный ущерб уже превысил 60 млн рублей.

По фактам мошенничества возбуждено 29 уголовных дел. В отношении предполагаемых организаторов отдельно расследуется дело о создании преступного сообщества, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Суд приговорил к 5,5 года колонии экс-главу Керчи Брусакова по делу о хищениях

Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области представители коммерческих структур и руководитель страховой организации украли у регионального Минздрава сто миллионов рублей. Речь идёт о поставках медицинского оборудования. По данным следствия, с 2020 по 2025 год в регионе заключили свыше 600 госконтрактов, при этом конкуренция на торгах, предположительно, была ограничена.

Владимир Озеров
