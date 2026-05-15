Суд приговорил к 5,5 года колонии экс-главу Керчи Брусакова по делу о хищениях

Керченский городской суд вынес приговор бывшему главе администрации города и экс-руководителю департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений Святославу Брусакову. Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновника признали виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий. Ему назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с управленческими и административными функциями. Бывшая начальница профильного департамента также признана виновной по двум эпизодам по той же статье. Ей назначили 4 года лишения свободы условно.

Суд установил испытательный срок продолжительностью три года. Кроме того, ей также запрещено занимать руководящие должности в муниципальных структурах в течение трёх лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Святослав Брусаков покинул пост главы керченской администрации в 2024 году после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он неправомерно распоряжался муниципальной землёй.