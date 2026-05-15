15 мая, 09:58

Коммерсанты и страховщик похитили у самарского Минздрава сто миллионов рублей

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В Самарской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств в системе здравоохранения. По данным МВД, ущерб превышает сто миллионов рублей. Суд продлил арест трём фигурантам. Ещё один подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, представители коммерческих структур и руководитель одной из организаций по страхованию в сфере ОМС вступили в сговор с сотрудниками госучреждения и регионального Минздрава. Речь идёт о закупках медицинского оборудования. По версии следствия, с 2020 по 2025 год в регионе заключили более 600 государственных контрактов с нарушением конкуренции.

При этом цены на технику, как утверждают силовики, искусственно завышались. В полиции сообщили, что возбуждены девять уголовных дел по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оперативное сопровождение ведут сотрудники регионального управления ФСБ.

В УФСБ уточнили, что общая сумма 605 контрактов превысила пять миллиардов рублей. Следствие продолжает устанавливать всех участников предполагаемой схемы, пишет ТАСС.

Матвей Константинов
