14 мая, 09:29

Экс-директор «Ангарского трамвая» получил 5 лет колонии за хищение 7,4 млн

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил бывшего временно исполняющего обязанности директора МУП «Ангарский трамвай» Олега Иванова к пяти годам колонии общего режима. Экс-синовника признали виновным в присвоении более 7,4 миллиона рублей.

«Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.» — сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Кроме того, Иванову запрещено три года занимать должности в органах местного самоуправления. Его подчинённые также понесли наказание: один получил четыре года колонии и штраф 300 тысяч рублей, второй — три года условно и 200 тысяч штрафа.

По данным следствия, осуждённые заключили фиктивные сделки с подконтрольными организациями на поставку деталей для ремонта вагонов. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. В прокуратуре добавили, что ущерб с виновных уже взыскан, а арест на их имущество на сумму более 20 миллионов рублей сохранён.

Ранее в Самаре бывшего главу регионального МЧС Олега Бойко приговорили к 11 годам колонии строгого режима за крупную взятку. Суд также назначил ему штраф почти 294 миллиона рублей и лишил звания генерал-майора. Бойко не согласился с приговором и заявил, что его обжалует. По этому же делу других чиновников и предпринимателей тоже осудили на сроки от 4 до 8 лет.

Анастасия Никонорова
