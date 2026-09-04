Экс-главе Минкомсвязи Никифорову предъявили обвинение по делу Finiko

Бывшему главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о финансовой пирамиде Finiko. Ему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии следствия, Никифоров мог быть одним из создателей Finiko. МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды примерно в 5 млрд рублей, потерпевшими по делу проходят около восьми тысяч человек. Экс-министр сейчас находится за пределами России.

Следователи также изучают возможную роль компании «Иннополис Архитект» в выводе собранных средств за рубеж. Никифоров связан с ней через ООО «Иннополис Развитие», которое является совладельцем архитектурного бюро. Второй совладелец и гендиректор компании — дизайнер Азат Тухватуллин.

По данным «Ъ», показания по делу дал сооснователь Finiko Эдвард Сабиров. Следствие полагает, что Никифоров и Тухватуллин могли выступать теневыми бенефициарами проекта. Официальной позиции самого бывшего министра по новым обвинениям на момент публикации не приводится.

Finiko активно привлекала деньги клиентов, обещая доходность от операций с финансовыми инструментами и криптовалютами. После прекращения выплат началось масштабное расследование, а материалы в отношении части фигурантов были выделены в отдельные производства. Один из создателей проекта Кирилл Доронин и ещё девять человек сейчас проходят по судебному процессу в Казани.

Никифоров руководил Минкомсвязи с 2012 по 2018 год. На момент назначения ему было 29 лет, и он стал самым молодым федеральным министром в России. До перехода в правительство РФ он работал в Татарстане и участвовал в развитии проекта Иннополиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мещанский суд Москвы арестовал Азата Тухватуллина, которого следствие также считает одним из предполагаемых организаторов Finiko. Ему предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил Тухватуллина под стражу на два месяца.