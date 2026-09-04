Суд арестовал дизайнера Азата Тухватуллина по делу Finiko

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца дизайнера и бизнесмена Азата Тухватуллина. Решение было принято 1 сентября, следует из данных судебной базы.

Тухватуллину предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере — по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ соответственно. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, Следственный департамент МВД считает Тухватуллина одним из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, её участники в 2019–2021 годах собирали у граждан деньги якобы для вложений в ценные бумаги и криптовалюту, однако реальной инвестиционной деятельности не вели.

По данным МВД, потерпевшими по делу признаны более 7,7 тысячи человек, а установленный ущерб превышает 1 млрд рублей.

Тухватуллина задержали 31 августа в Иннополисе сотрудники Следственного департамента МВД вместе с оперативниками экономической полиции Татарстана. После этого его доставили в Москву.

Источники РБК утверждают, что показания на Тухватуллина дал другой фигурант дела — Эдвард Сабиров, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке экстрадиции Эдварда Сабирова из ОАЭ в Москву. Его разыскивали в рамках дела Finiko.