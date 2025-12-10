Cооснователя финансовой пирамиды Finiko экстрадируют из ОАЭ в Москву
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sabirovedvard
Эдварда Сабирова, одного из создателей печально известной финансовой пирамиды Finiko, депортируют из Объединённых Арабских Эмиратов в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в официальном телеграм-канале ведомства.
Сабирова экстрадируют из Дубая в Москву. Видео © Telegram / Генпрокуратура РФ
Представители ведомства отметили, что депортация произошла по инициативе России. В ближайшее время он будет доставлен спецрейсом в Москву. Там его уже ждут для проведения следственных действий и предъявления обвинений.
Напомним, в июле 2021 года в правоохранительные органы пожаловались вкладчики Finiko. Они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В конце августа того же года суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды. Четвёртый участник мошеннической схемы Кирилл Доронин был задержан и заключён под стражу в конце июля. Предварительный ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko оценивается в пять миллиардов рублей. После этого сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров, имеющий гражданство России и Турции, переехал в ОАЭ. Целью дислокации стало избежание преследования со стороны пострадавших инвесторов и партнёров. Позже в отношении него был инициирован международный розыск. На основании уголовного дела о многомиллиардном хищении Россия в 2022 году потребовала у ОАЭ его выдачи.
