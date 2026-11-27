Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил приграничные районы Норвегии вместе с начальником обороны страны Эйриком Кристофферсеном. Военачальники изучили местность вдоль 198-километровой сухопутной границы с Россией. Об этом сообщил Barents Observer.

Визит не афишировали до отъезда генералов из приграничного района. Они посетили военную пограничную станцию Ярфьорд. До Киркенеса делегация добралась на военно-транспортном самолёте, который не передавал своё местоположение гражданским сервисам отслеживания полётов.

Кристоферсен сообщил, что после поездки в Осло пройдут штабные игры — моделирование различных сценариев возможного развития событий. Военные намерены оценить, как Норвегия сможет сдерживать потенциальные угрозы и при необходимости реагировать на них. По словам начальника обороны страны, предварительное изучение местности необходимо для такой работы.

Ранее депутат парламента Эрленн Свардаль Бёэ призвал заминировать границу с Россией. По его мнению, Норвегии необходимо выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Он сослался на пример Финляндии, которая «поэтому и вышла» из договора. К слову, также народный избранник выступил за отмену запрета на заход в порты кораблей с ядерным оружием, которыми владеют союзные государства.