Сырский обвинил Фёдорова в дефиците вооружений для ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова в неравномерном финансировании военных закупок, из-за которого армия столкнулась с нехваткой вооружений и техники. Об этом генерал рассказал в интервью Би-би-си.

По словам Сырского, бывший руководитель оборонного ведомства отдавал предпочтение определённым видам беспилотников, игнорируя заявки Генерального штаба. В результате возник серьёзный дисбаланс между потребностями фронта и фактическими поставками. Особенно остро проблема затронула наземные роботизированные комплексы, на закупку которых первоначально вообще не выделяли средства.

«Он считал, что лучше знает наши потребности», — заявил бывший главком, объясняя действия Фёдорова.

Сырский утверждает, что экс-министр мог финансировать закупки отдельных беспилотников сразу на год вперёд, оставляя другие направления без необходимых денег. При этом даже сами дроны поступали в войска лишь в половине требуемого количества. Проблемы также возникали с боеприпасами для дальнобойной артиллерии, автомобилями, мотоциклами и другой техникой.

По мнению генерала, финансирование следовало распределять равномерно, исходя из заявок действующих подразделений. Однако Фёдоров, как утверждает Сырский, самостоятельно определял приоритеты, из-за чего образовывался дефицит оборудования.

При этом бывший главком отрицает наличие личного противостояния с экс-министром. По его утверждению, как такового конфликта у них не было», а разногласия касались исключительно организации обеспечения ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что Фёдоров требовал от Зеленского уволить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Бывший министр настаивал на кардинальных кадровых перестановках, однако украинский лидер первоначально отказался менять военное руководство. Фёдоров также обвинял главкома в аппаратных интригах, выдвижении ультиматумов и блокировании инициатив Минобороны. По его словам, командование ВСУ не согласовывало с ведомством переброску подразделений и отказывалось подписывать подготовленные документы. Противостояние сопровождалось массовыми акциями в поддержку министра, прошедшими 16 июля в Киеве и других украинских городах. В результате в середине месяца должности лишился Фёдоров, а потом Зеленский объявил и об отставке Сырского.