Бывший министр обороны Эстонии Ханно Певкур решил уйти из большой политики и не участвовать в ближайших парламентских выборах. После отставки из правительства он намерен перейти в частный сектор и рассматривает предложения о работе за пределами страны. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Певкур заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в марте. Бывший министр также сообщил о планах продолжить карьеру за пределами государственной службы. Сейчас он представляет Партию реформ в парламенте Эстонии — Рийгикогу.

«Я очень долго и серьёзно обдумывал, чем хочу заниматься дальше в жизни, и пришёл к выводу, что на следующих выборах выдвигать свою кандидатуру не буду», — сказал экс-глава обороны Эстонии.

Как ранее писал Life.ru, 2 сентября Певкур покинул пост главы Минобороны Эстонии после скандала с закупками боеприпасов для Украины. Он взял на себя ответственность за проблемы, которые выявил аудит. В центре разбирательства оказалась сделка с фирмой-пустышкой, которой перечислили около 70 миллионов евро авансом, однако боеприпасы так и не поступили.