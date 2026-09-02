Глава МО Эстонии Певкур ушёл в отставку из-за скандала со снарядами для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об уходе с должности, взяв на себя ответственность за проблемы, выявленные Госконтролем в оборонной сфере. Об этом он заявил в эфире ERR, одновременно опубликовав обращение в соцсетях.

Поводом стали замечания Госконтроля к работе Сил обороны и Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK). Певкур подчеркнул, что не считает себя лично ответственным за выявленные нарушения, однако как министр отвечает за всё ведомство. Ситуация обострилась после публикации данных о закупке боеприпасов для Украины. Эстония перечислила индийским компаниям €70 млн предоплаты, хотя, по имеющейся информации, ранее они не продавали такие боеприпасы.

«Хотя министр не считает носки и патроны и не ведёт переговоры по контрактам, замечания Государственного контроля, прежде всего касающиеся деятельности Сил обороны и RKIK, поднимают вопрос о политической ответственности. Поэтому я считаю правильным взять сегодня на себя политическую ответственность за всю сферу обороны и передать эстафету министра обороны премьер-министру в подходящее время», — написал Певкур в своих соцсетях.

Бывший глава RKIK Магнус-Валдемар Саар заявил, что крупные решения центра принимались с одобрения руководства Минобороны. Он утверждал, что документы по контрактам и сделкам передавались Певкуру и канцлеру ведомства Каймо Куусе. Сам министр подтвердил, что получал эти документы, но контрактов не читал. Певкур объяснил это распределением обязанностей: поиск контрагентов, подготовка договоров и переговоры, по его словам, относятся к компетенции RKIK, тогда как министр принимает принципиальные решения, в том числе о поддержке Украины.

Во вторник прокуратура начала уголовное производство по обстоятельствам, отражённым в аудитах Госконтроля. Подозрения в совершении преступления пока никому не предъявлены. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что не видит личной вины Певкура, но считает возможным вопрос о его политической ответственности. Представители трёх парламентских партий призвали министра уйти в отставку.

Очередные заседания парламента начнутся 14 сентября, поэтому Певкур продолжит исполнять обязанности как минимум до этого срока. Он возглавлял Минобороны с июля 2022 года.

Ранее в Эстонии избрали нового президента. Им стала Юлле Мадизе, с 2015 года занимавшая пост канцлера юстиции. Голосование прошло на внеочередной сессии Рийгикогу. Мадизе оказалась единственным претендентом на высший государственный пост. Для избрания требовалась поддержка минимум 68 депутатов из 101. В итоге за её кандидатуру проголосовал 71 парламентарий. Юлле Мадизе — юрист, возглавлявшая ведомство канцлера юстиции с 2015 года. В конце 2021-го её переизбрали на второй срок на этой позиции.