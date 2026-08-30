Эстония за время СВО не дала Украине ни доллара

Эстония, которая часто громко говорит о своей помощи Украине, на деле оказалась её самым скромным спонсором. Согласно отчётам украинского Минфина, которые изучило РИА «Новости», с самого начала боевых действий эта страна не перевела Украине ни одного доллара.

В списке доноров, который опубликован на сайте украинского ведомства, числятся 29 стран. Больше всех помог Евросоюз — он выделил 68,2 миллиарда долларов. На втором месте — деньги от кредитов, которые Украина будет отдавать из доходов, полученных от замороженных российских активов; их сумма за три года составила 48,6 миллиарда.

А вот Эстония стоит в самом конце таблицы: напротив неё либо прочерки, либо ноль. Для сравнения: Албания и Исландия, хоть и немного, но перечислили 1 и 2 миллиона долларов соответственно.

При этом недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что прямой военной опасности от России для стран Балтии и Северной Европы сейчас нет. Однако он добавил, что европейские страны всё равно должны тратить больше денег на оборону. Также Михал обвинил Россию в так называемых гибридных атаках — то есть в скрытых действиях, которые не являются открытой войной.