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21 августа, 09:45

«Включилась на новом уровне»: Медведчук раскрыл, как Эстония помогает ВСУ воевать с Россией

Медведчук: Эстония стала хабом для разработки ударных дронов против России

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук охарактеризовал Эстонию как стратегический тыловой узел для реализации украинской программы беспилотных систем. Согласно его заявлению, в стране сформирована площадка для взаимодействия западных и украинских разработчиков, специализирующихся на создании ударных БПЛА и надводных дронов.

«Эстония приобрела значение тыловой базы в развитии украинской беспилотной программы, поскольку на её территории формируется корпоративный и технологический хаб для американских, британских и украинских компаний, задействованных в разработке ударных БПЛА и БЭК», — написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

По мнению Медведчука, данные технологии напрямую поддерживают стратегию Киева по наращиванию парка БПЛА и проведению атак вглубь российской территории.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна выделила на помощь Украине свыше 3% своего ВВП, став одним из ключевых доноров Киева. В Москве неоднократно подчёркивали, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО его непосредственными участниками. В МИД РФ предупредили, что любые военные грузы для Украины будут рассматриваться как легитимные цели для ударов.

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До этого глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу инициировал вопрос о полной блокировке границы с Россией. Несмотря на то, что политик назвал опасения относительно прямого нападения РФ на страны НАТО преждевременными, он подчеркнул необходимость усиления мер внутренней безопасности Эстонии.

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Наталья Демьянова
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