Вафельницы под угрозой! Эстонию высмеяли за перехват «стратегической» сковородки

Запрет Эстонии на вывоз алюминиевых сковород в Россию может быть связан не с самой кухонной утварью, а с материалом, из которого она изготовлена, полагает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, Таллин может считать алюминий стратегически важным сырьём из-за его применения в авиапромышленности.

«Вероятно, что вафельницы там из того же материала. Это объясняет, почему они тоже в списке кухонной утвари, которую нельзя вывозить из Эстонии», — отметил собеседник URA.ru.

В целом же, подобные ограничения экономист назвал примером «абсурдности антироссийской политики». По его оценке, такие решения нецелесообразны с экономической точки зрения и вредят самой Эстонии.

Напомним, эстонская таможня задержала гражданку Финляндии со сковородой у границы с Россией. В багаже женщины обнаружили новую алюминиевую кухонную утварь, вывоз которой в РФ запрещён действующими ограничениями.