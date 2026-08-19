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19 августа, 13:26

Вафельницы под угрозой! Эстонию высмеяли за перехват «стратегической» сковородки

Профессор Сафонов: Эстония могла запретить вывоз сковородки из-за алюминия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Запрет Эстонии на вывоз алюминиевых сковород в Россию может быть связан не с самой кухонной утварью, а с материалом, из которого она изготовлена, полагает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его мнению, Таллин может считать алюминий стратегически важным сырьём из-за его применения в авиапромышленности.

«Вероятно, что вафельницы там из того же материала. Это объясняет, почему они тоже в списке кухонной утвари, которую нельзя вывозить из Эстонии», — отметил собеседник URA.ru.

В целом же, подобные ограничения экономист назвал примером «абсурдности антироссийской политики». По его оценке, такие решения нецелесообразны с экономической точки зрения и вредят самой Эстонии.

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Напомним, эстонская таможня задержала гражданку Финляндии со сковородой у границы с Россией. В багаже женщины обнаружили новую алюминиевую кухонную утварь, вывоз которой в РФ запрещён действующими ограничениями.

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Борис Эльфанд
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